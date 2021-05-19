Владивосток, , 03:46 — REGNUM В ряде районов Приморья сохраняется высокая пожарная опасность — несмотря на отмену в большинстве районов особого противопожарного режима, требования о соблюдении норм безопасности являются обязательными при посещении лесов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

Читайте также: В Новосибирске уже сгорело более миллиона квадратных метров сухой травы

Высокий четвёртый класс пожарной опасности леса по метеоусловиям сохраняется в южной половине края — в Пограничном, Лазовском, Чугуевском округах, Кавалеровском, Партизанском, Ольгинском районах и на севере Тернейского округа.

«С 20 по 21 мая высокая пожароопасность распространится на большей территории края. Жителям необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности, чтобы не допустить распространение огня на лесную местность или на территорию населенного пункта», — предупредили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Новосибирска зарегистрировано 14 случаев возгорания сухой травы и мусора. Общая площадь пожаров составила 686 кв. метров.