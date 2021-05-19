Южно-Сахалинск, 19 мая, 2021, 03:38 — ИА Регнум. С каждым днём на Сахалине растёт очередь желающих получить прививку от коронавируса. За последние сутки она увеличилась ещё на 87 человек. Всего по состоянию на 18 мая ожидают вакцинации уже 41 129 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Прививка

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За последние 24 часа первую дозу препарата от коронавируса получили ещё 757 человек. За весь период массовой вакцинации привились уже 69 198 жителей Сахалина.

Завершили вакцинацию, получив оба компонента препарата от COVID-19, 56 750 человек, из них за последние сутки вторую прививку сделали 1248 сахалинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за прошедшие сутки выявили в три раза больше носителей коронавируса, чем днём ранее — девять против трёх случаев инфицирования SARS-CoV-2. Всего на вечер 18 мая в области выявили 22 757 случаев заражения коронавирусом.