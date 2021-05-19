Владивосток, , 03:41 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл 19 мая во Владивостоке совещание по развитию инновационного научного технологического центра (ИНТЦ) на острове Русский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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«Развитие экономики страны, уровень жизни людей, наше место в международной конкурентности во многом зависит от технологий. В ноябре 2020 года на острове Русский создан инновационный научно-технологический центр. Должен быть разработан рабочий эффективный механизм для развития науки и технологии», — сказал Юрий Трутнев.

По словам проректора по перспективным проектам и новой инфраструктуре ДВФУ, генерального директора Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елены Харисовой, на острове Русский, рядом с университетом могут появиться высокотехнологичные компании, конкурентные во всем мире.

«Используя свое географическое положение, ИНТЦ «Русский» станет центром для нашей страны в вопросах продвижения технологий, бизнесов, стартапов и обеспечит выход на капиталы, а также технологии не только стран АТР, но и всего мира. В этом и заключается наша миссия — объединить российские технологии с глобальными рынками для обеспечения отечественного технологического присутствия в центре мирового развития», — заявила Харисова.

В 2022 году планируется запустить пилотную площадку с участием первых резидентов. Потенциальными резидентами могут стать компании ГК «Антей», ГК «Арника», ООО «Нейровита-ДВ». Они представили проекты по созданию высокотехнологичного криобанка (СП Swiss Stem Cell Biotec и ООО «Нейровита-ДВ»), производству хитина из панцирей крабов, коллагеназы (фермента) из печени краба, крабового жира из печени краба (ГК «Антей»), наукоемкие биотехнологии и пилотные производства биопрепаратов из дальневосточного морского и растительного наземного сырья.

При этом центр уже получил первые инвестиции. Часть средств направлена на разработку мастер-плана территории ИНТЦ, который будет представлен на Восточном экономическом форуме-2021.

Проект по развитию ИНТЦ получает поддержку Минвостокразвития России.

По итогам прошедшего совещания Трутнев поручил ведомствам в кратчайшие сроки обеспечить финансирование проектно-изыскательских работ на объекты ИНТЦ. Полпред президента добавил, что будет раз в квартал проводить подобные совещания по развитию центра.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев 17−19 мая работает в Приморье.