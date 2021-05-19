Мурманск, 19 мая, 2021, 03:37 — ИА Регнум. Арбитраж Мурманской области 8 июня 2021 года рассмотрит сразу два иска госкорпорации «Росатом» к АО «Центр судоремонта «Звёздочка», которое ранее по инициативе Минобороны РФ было занесено в чёрный список поставщиков. Госкорпорация требует привлечь судоремонтников из Архангельской области к административной ответственности по статье, среди санкций которой есть и приостановка деятельности на три месяца, передаёт ИА REGNUM.

АО «Центр судоремонта «Звёздочка» «Центр судоремонта «Звёздочка»

Оба иска к «Звёздочке» поступили в суд 27 апреля 2021 года. Речь идёт о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, которая регламентирует осуществление предпринимательской деятельности. За грубое нарушение требований лицензии для юрлиц по этой статье предусмотрен штраф в размере от 100 до 200 тыс. рублей, а также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Детали спора пока не сообщались.

«При обращении с заявлением в суд государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» заявлено ходатайство о рассмотрении дела по правилам закрытого судебного заседания», — отмечается в материалах дела.

Вероятно, дело будет слушаться в закрытом режиме.

Напомним, в декабре 2020 года по инициативе Минобороны России «Звёздочка», которая входит в дивизион «Объединённой судостроительной корпорации», была внесена в реестр недобросовестных поставщиков.