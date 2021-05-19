Южно-Сахалинск, , 03:31 — REGNUM На Сахалине за прошедшие сутки выявили в три раза больше носителей коронавируса, чем днём ранее — девять против трёх случаев инфицирования SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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Всего на вечер 18 мая в области выявили 22 757 случаев заражения коронавирусом.

За сутки врачи закрыли ещё 13 больничных листов в связи с полным выздоровлением пациентов. За весь период пандемии на Сахалине справились с болезнью 22 334 человека. Ещё 375 носителей коронавируса проходят лечение в стационарах и на дому.

Жертвами COVID-19 на Сахалине стали уже 48 человек. Последний смертельный случай был зафиксирован 17 мая — скончался житель Александровск-Сахалинского района 1937 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО жители не приходят в пункты вакцинации за второй прививкой от коронавируса. К населению региона 17 мая обратился заместитель председателя правительства Валерий Жуков.