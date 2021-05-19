Москва, , 03:18 — REGNUM Арбитраж Москвы по иску предприятия оборонно-промышленного комплекса России — ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» взыскал с компании из дивизиона госкорпорации «Роскосмос» почти 80 млн рублей. Ответчиком по делу, вердикт по которому еще может быть обжалован, выступал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), передаёт ИА REGNUM.

В деле, начатом в феврале 2021 года, речь шла о долге по оплате за выполненные работы. Судья Киселева взыскала с ЦЭНКИ в пользу «Алмаза» «долг 75 380 612 рублей 50 копеек, неустойку 3 353 180 рублей 91 копеек», а также неустойку, начисленную на сумму долга, исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату оплаты пени, начиная с 1 января 2021 года по дату фактической оплаты долга.

Напомним, компания-ответчик создана в 1994 году при Российском космическом агентстве. Позднее центр был преобразован в одноимённое ФГУП, а в январе 2020 года стал акционерным обществом. Среди основных направлений деятельности — обеспечение работы объектов космодрома «Байконур».