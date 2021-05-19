Москва, 19 мая, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы по иску предприятия оборонно-промышленного комплекса России — ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина» взыскал с компании из дивизиона госкорпорации «Роскосмос» почти 80 млн рублей. Ответчиком по делу, вердикт по которому еще может быть обжалован, выступал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), передаёт ИА REGNUM.

NASA Космодром «Байконур». Гагаринский старт

В деле, начатом в феврале 2021 года, речь шла о долге по оплате за выполненные работы. Судья Киселева взыскала с ЦЭНКИ в пользу «Алмаза» «долг 75 380 612 рублей 50 копеек, неустойку 3 353 180 рублей 91 копеек», а также неустойку, начисленную на сумму долга исходя из 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату оплаты пени, начиная с 1 января 2021 года по дату фактической оплаты долга.

Напомним, компания-ответчик создана в 1994 году при Российском космическом агентстве. Позднее центр был преобразован в одноимённое ФГУП, а в январе 2020 года стал акционерным обществом. Среди основных направлений деятельности — обеспечение работы объектов космодрома «Байконур».