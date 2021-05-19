Париж, , 03:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита по финансированию африканских экономик в Париже 18 мая в Twitter заявил, что привлекательность Африки заключается в «ее молодости».

Эммануэль Макрон «Привлекательность Африки — ее молодость! Она самая предприимчивая в мире. Но поддержка этого сектора никогда не была приоритетом. Мы исправляем этот парадокс, путем создания Альянса африканского предпринимательства».

Макрон, видимо, имеет в виду, что самое привлекательное в Африке — молодая рабочая сила, большáя часть которой при этом говорит по-французски. Стоит отметить то, Франция уже давно решает проблему старения коренного населения страны с помощью иммигрантов и их натурализации.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммит в Париже приехал ряд лидеров африканских государств, в большинстве из которых французский язык имеет статус официального.

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