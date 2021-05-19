Буэнос-Айрес, , 03:28 — REGNUM В Аргентине за сутки выявили более 35,5 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является новым антирекордом. Об этом 19 мая сообщает минздрав страны.

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По данным ведомства, суточный прирост заразившихся составил 35 543 человека, а общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 3 371 508. За последние 24 часа в стране умерли 745 пациентов с COVID-19, что также обновило максимум суточной смертности по этой причине. Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 71 771.

Напомним, что предыдущий максимум по суточному числу заражений коронавирусом был установлен 17 апреля и составил 29 472.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о продлении действия в стране ограничений, введённых из-за роста заболеваемости COVID-19.

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