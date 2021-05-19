Анадырь, , 03:20 — REGNUM Госдолг Чукотки на начало 2021 года составлял 10,2 млрд рублей, из которых более 80% — бюджетные кредиты. Долговая нагрузка составила 45,4%, что почти на четверть меньше показателя 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе правительства округа.

Читайте также: Законопроект о реструктуризации кредитов субъектов РФ внесен в Госдуму

В окружной Думе прошли публичные слушания по исполнению окружного бюджета за 2020 год.

Доходы бюджета исполнены в сумме 51,8 млрд рублей. При этом собственные доходы округа выросли на 63% и составили 22,6 млрд. Существенный рост в основном обусловлен увеличением поступлений от золотодобывающих предприятий налога на прибыль (рост более чем в 2 раза) и налога на добычу полезных ископаемых.

Более чем на 20% выросли расходы на социальную сферу, на выплату заработной платы бюджетникам. Местным бюджетам оказана поддержка 13,6 млрд рублей, это на 4 млрд больше, чем в 2019 году.

Отмечается, что бюджет нацпроектов по сравнению с 2019 году вырос почти в 2 раза. На реализацию соответствующих мероприятий в 2020 году было направлено 1,9 млрд рублей, из которых 72% — средства федерального бюджета.

Расходы окружного бюджета по итогам года исполнены в сумме 47,8 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об особенностях кредитования регионов правительство РФ внесло в Госдуму.