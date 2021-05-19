Южно-Сахалинск, , 03:13 — REGNUM На Сахалине вышла из берегов река Тымь, в результате чего была размыта дорога между сёлами Чир-Унвд и Адо-Тымово, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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Из-за размытой дороги было принято решение отменить 19 мая подвоз детей из села Чир-Унвд в школу Адо-Тымово. 28 школьников переведены на дистанционный режим обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске с 15 мая объявлен режим повышенной готовности в связи с прохождением ледохода и возможными затоплениями.