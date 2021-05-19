Париж, , 03:11 — REGNUM Соединённые Штаты продолжают отрицать необходимость принятия резолюции Совбеза ООН по деэскалации палестино-израильского конфликта, несмотря на усилия Франции, сообщил 18 мая телеканал France 24.

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Ситуацию на Ближнем Востоке накануне обсудили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн. По результатам этих переговоров в Париже заявили, что Совбез ООН должен выработать позицию, и призвали проголосовать за резолюцию о прекращении насилия.

Вместо этого США заявили, что «немедленная публичная реакция» не поможет урегулировать кризис, отмечает телеканал.

«Что касается дальнейших действий Совета Безопасности, мы должны оценить, улучшат ли они ситуацию и какими будут перспективы принятия резолюции о прекращения насилия», — сказала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она добавила, что США будут уделять внимание «интенсивной дипломатии», и что за последний день высокопоставленные официальные лица, включая президента США Джо Байдена, сделали 60 звонков зарубежным коллегам для урегулирования ситуации. «Президент Байден выразил поддержку прекращению огня», — заверила постпред.

Напомним, 18 мая состоялось очередное заседание Совбеза ООН, посвящённое урегулированию палестино-израильского конфликта. Дипломаты 15 стран обсудили ситуацию в четвёртый раз, но не добились принятия единого решения.

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