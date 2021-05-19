Париж,
19 мая 2021, 03:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита по финансированию африканских экономик в Париже 18 мая написал в Twitter, что Европа якобы не сможет «встать на ноги, в то время как Африка находится в состоянии бедствия и экономического спада».
«Наша цель: сделать больше для Африки».
«Африка — наш сосед, это континент, с которым Европа имеет самые тесные связи. Иллюзорна ситуация, в которой Европа встанет на ноги, в то время как Африка находится в состоянии бедствия и экономического спада».
«Помимо облегчения задолженности [Африки], международное сообщество открывает путь для бюджетной поддержки. Наша цель — сделать больше для Африки и собрать вместе с международным сообществом не менее 100 миллиардов долларов».
Эммануэль Макрон
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Макрон пообещал аннулировать долг Судана перед Францией.
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