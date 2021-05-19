Пенза, , 03:04 — REGNUM Арбитраж Пензенской области прекратил производство по иску о несостоятельности бывшего государственного предприятия — ОАО «Племенной завод «Еланский». Управлению Федеральной налоговой службы по Пензенской области отказали во введении наблюдения в отношении акционерного общества, передаёт ИА REGNUM.

Претензии налоговой службы были связаны с долгом более 5,1 млн рублей. Банкротный иск был подан в марте 2021 года.

Напомним, также в 2019 году управление Росимущества через суд взыскало с завода долг за аренду земель сельскохозяйственного назначения, которые были переданы в пользование в 2005 году.

Племенной завод создан в селе Большая Елань Пензенской области через преобразование одноимённого госпредприятия в 2006 году. Его уставный капитал превышает 80,4 млн рублей. Средняя численность сотрудников в 2020 году была около 40 человек. Гендиректор с апреля 2021 года — Александр Кучин.