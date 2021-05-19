Окленд, США, 19 мая 2021, 02:55 — REGNUM Инцидент со стрельбой произошел на автодороге в американском штате Калифорния, сообщает пресс-служба дорожного патруля города Окленда.
«Множество пуль попали в большой пассажирский автобус. Несколько человек получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших скончались от полученных ран», — говорится в сообщении.
Газета East Bay Times уточняет, что двое вооруженных преступников открыли огонь по автобусу, в салоне которого находились люди, праздновавшие день рождения. Отмечается, что в результате стрельбы погибли две женщины, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.
В полиции не исключают, что злоумышленники заранее планировали нападение на автобус. В настоящее время ведется расследование всех причин и обстоятельств произошедшего.