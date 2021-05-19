Вашингтон, , 02:55 — REGNUM Госдепартамент США решительно осуждает «антисемитские высказывания» президента Турции Тайипа Эрдогана и призывает его воздержаться от «подстрекательских высказываний». Об этом говорится в распространённом 18 мая заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

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«Соединённые Штаты решительно осуждают недавние антисемитские высказывания президента Эрдогана в отношении еврейского народа и считают их предосудительными. Мы призываем президента Эрдогана и других руководителей Турции воздерживаться от подстрекательских высказываний, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие. Мы призываем Турцию присоединиться к Соединённым Штатам в работе по прекращению конфликта», — говорится в тексте документа.

По словам Прайса, США «глубоко привержены борьбе с антисемитизмом во всех его формах» и серьёзно относятся «к насилию, которое часто сопровождает антисемитизм, и к опасной лжи, которая лежит в его основе».

Нед Прайс «Мы всегда должны противопоставлять ложь фактам и отвечать на преступления ненависти справедливо»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре 17 мая заявил, что президент США Джо Байден пишет историю Газы «окровавленными руками», поставляя Израилю вооружение.

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