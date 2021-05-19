Париж, , 02:53 — REGNUM Тридцать африканских и европейских лидеров во вторник, 18 мая, встретились в Париже с крупными международными экономическими организациями по инициативе Франции, чтобы попытаться спасти Африку от финансового кризиса, который угрожает ей из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает France 24.

Саммит постановил, что для восстановления экономик африканских стран, пострадавших от пандемии коронавируса, необходима существенная финансовая поддержка и что африканские страны не должны быть брошены. Помощь будет предоставлена в виде ускорения вакцинации от COVID-19 посредством увеличения поставок вакцин и помощи в налаживании собственного производства препаратов.

По оценке Международного валютного фонда, для преодоления последствий эпидемии COVID-19 африканским странам к 2025 году потребуется около $285 млрд финансирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон решил простить Судану долг