Абуджа, , 02:42 — REGNUM Трое военнослужащих Нигерии погибли в результате нападения боевиков в центральной части страны, заявил губернатор штата Нигер Абубакар Сани Белло в ходе пресс-конференции.

По его словам, военнослужащие нигерийской армии в ходе патрулирования встретили группу вооруженных бандитов, завязалась перестрелка. В результате стрельбы погибли трое военных и двое боевиков. Остальным боевикам удалось скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа вооруженных боевиков напала на полицейских в Эфиопии. Отмечалось, что в результате нападения погибли девять сотрудников правоохранительных органов, еще трое получили ранения. Власти Эфиопии затруднились назвать мотивы и личности нападавших.

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