Оттава, , 02:36 — REGNUM Соглашение между США и Канадой о взаимном закрытии границ из-за пандемии коронавирусной инфекции продлили до 21 июня, передает телеканал CTV.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Отмечается, что решение о продлении ограничений было принято из-за беспокойства о возможном начале третьей волны распространения COVID-19. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что отмена ограничений может быть возможна только после проведения массовой вакцинации населения в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о переговорах представителей США и Канады о возможном открытии границ между государствами. При этом пока в диалоге не принимают высшие должностные лицы. Источники отмечали, что границу между США и Канадой могут открыть летом 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: США с Канадой начали обсуждать открытие границы