Белград, , 02:34 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 18 мая заявил, что в Праге в этот день произошло что-то, что попадет в учебники. Вучич рассказал об извинениях президента Чехии Милоша Земана в связи с бомбардировками НАТО, и отметил, что бесконечно благодарен за его храбрость, и добавил, что не знал о его намерении извиниться. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

«Он единственный, кто после многих лет, осмелился сказать такую важную вещь», — добавил Вучич.

Он подчеркнул, что для Сербии очень важно, что он также обсуждал все крупные проекты с Земаном.

Вучич напомнил, что чешские компании инвестируют в Сербию, но, прежде всего, торговый обмен вырос всего за пару лет на 100% с профицитом в пользу Сербии.