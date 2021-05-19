Киев, , 02:25 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины провело обыски в помещении департамента по вопросам регистрации мэрии Киева, сообщили 18 мая в пресс-службе департамента.

«Причина, которую назвали правоохранители, — якобы злоупотребление служебными полномочиями Государственного регистратора при регистрации права собственности на недостроенный жилой дом», — прокомментировали инцидент сотрудники администрации.

Отмечается, что деятельность сотрудников департамента иногда становится объектом внимания правоохранительных органов, однако вопросы решаются «путём вызова государственного регистратора для дачи объяснений». Поэтому визит сотрудников ГБР в департаменте назвали «прямым вмешательством в деятельность государственного регистратора».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 13 мая обыски прошли в департаменте градостроительства и архитектуры киевской мэрии. Мэр Киева Виталий Кличко назвал эти «следственные мероприятия» давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления.

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