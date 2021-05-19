Красноярск, , 02:25 — REGNUM В среду, 19 мая, в Красноярске будет облачно, преимущественно без осадков, температура воздуха +12…+14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:10 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 19 на 20 мая ожидается до +2…+4 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 728 мм рт. ст.

В четверг, 20 мая, в Красноярске до +8…+10 °C днём и +1…+3 °C ночью, облачно, временами дождь.

В пятницу, 21 мая, в Красноярске ожидается до +11…+14 °C днём. Ночью — до +1…+4 °C. Облачно, ночью небольшой кратковременный дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 19 мая в южных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с. На юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы северного ветра до 15−18 м/с.

В южных районах Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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