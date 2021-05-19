Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Международному сообществу следует бойкотировать зимние Олимпийские игры в Китае, заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе выступления перед конгрессменами.

«Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический бойкот», — заявила она.

По мнению Пелоси, иностранные государства должны отказаться от участия в Олимпиаде в Китае. Также она считает, что главы крупных стран не должны ехать в КНР по случаю Олимпийских игр.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон еще не принял решения о бойкоте Олимпиады в Китае. Он добавил, что по этому вопросу Соединенные Штаты ведут переговоры с союзниками.

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