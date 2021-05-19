Буэнос-Айрес, , 02:07 — REGNUM В Аргентине продлят ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил президент республики Альберто Фернандес, сообщает агентство Telam.

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«Ограничивать перемещения — это не то, что я бы хотел делать, но пока нет других способов решить эту проблему», — заявил он.

При этом вводиться будут строгие ограничения, включая комендантский час. Отмечается, что такие меры вводились в марте 2020 года, когда только начиналась пандемия.

Как сообщало ИА REGNUM, за 17 мая в Аргентине выявили 28 680 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в республике выявили свыше 3,33 млн инфицированных SARS-CoV-2.