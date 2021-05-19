Анкара, , 02:07 — REGNUM На 8-ю авиабазу в турецком Диярбакыре было совершено нападение с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом министерство обороны Турции 19 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Наше командование 8-й главной реактивной базы в Диярбакыре было атаковано беспилотниками около 00:30. На базе нет никаких повреждений или жертв. Приняты необходимые меры», — говорится в сообщении военного ведомства.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, попытка атаки была предпринята с использованием двух БПЛА, которые «были нейтрализованы».

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