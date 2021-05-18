Москва, 19 мая, 2021, 01:58 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента доставили в отдалённые населённые пункты Аскеранского района Ханадзах и Птрецик гуманитарную помощь, предоставленную российскими общественными организациями и благотворительными фондами. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Передача гуманитарной помощи беженцам и многодетным семьям отдаленных поселков Нагорного Карабаха

«Каждая гуманитарная акция требует подготовки. Накануне проведения гуманитарной акции офицеры Центра гуманитарного реагирования (ЦГР) обзванивают глав населённых пунктов с целью уточнения количества многодетных семей и семей вынужденных переселенцев», — приводятся в сообщении слова офицера ЦГР российского миротворческого контингента Владислава Вышегородцева.

В ходе гуманитарной акции жителям Ханадзаха и Птрецика были переданы вещи первой необходимости, одежда, предметы гигиены и игрушки для детей, собранные благотворительными организациями «Русская гуманитарная миссия», «Доктор Лиза» и «Спеши к добру».

Отмечается, что по линии благотворительных организаций, российскими миротворцами жителям Нагорного Карабаха было передано более 150 тонн гуманитарных грузов — медицинского оборудования, предметов первой необходимости, учебников для школьников, детской литературы и других.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают разминирование территорий, где проходили боевые действия, — к настоящему времени от взрывоопасных предметов очищено 2104 гектара.