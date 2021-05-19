Белград, , 01:59 — REGNUM Шесть лидеров стран Западных Балкан 18 мая приняли решение о проведении рабочего ужина в Брюсселе при посредничестве верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля. Сербию на переговорах представит премьер-министр Анна Брнабич. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Боррель объявил, что с западно-балканскими лидерами он рассмотрит ситуацию в регионе, геополитическую перспективу отношений и усиление участия ЕС на Западных Балканах.

«За ужином мы рассмотрим всю политическую ситуацию на Западных Балканах. Западные Балканы — большой геополитический вопрос. Регион является и частью проблемы, и частью решения. Мы должны рассматривать его с геополитической точки зрения, и мы сделаем это на следующей неделе со всеми лидерами с Западных Балкан», — заявил Боррель.

Перед ужином в Брюсселе также было выражено желание укрепить политическое взаимодействие с партнерами на Западных Балканах по вопросам борьбы с пандемией, экономического сотрудничества, связи, защиты от внешних воздействий и дезинформации, а также укрепления позитивной и конструктивной повестки, когда речь идет о ЕС в регионе, а также Западных Балканах в ЕС.