Рамалла , , 01:44 — REGNUM Палестинское движение ХАМАС не договорилось о перемирии с Израилем с 20 мая, заявил член политбюро организации Иззат ар-Решек на своей странице в Twitter.

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«Сообщения СМИ противоположной стороны о том, что ХАМАС согласился на прекращение огня в четверг, неправда. Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня не было достигнуто», — заявил он.

Ранее Египет предложил ввести режим перемирия между Израилем и Палестиной с утра 20 мая. Отмечалось, что ХАМАС якобы выразил согласие на прекращение огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая глава генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил, что военная операция в секторе Газа продлится столько, сколько потребуется. Он утверждал, что по палестинскому движению ХАМАС был нанесен «очень мощный удар».