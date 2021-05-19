Анкара, , 01:34 — REGNUM Абдулла Эрен, президент ассоциации турецких общин, находящихся за рубежом, 18 мая провёл встречу с палестинскими студентами в рамках программы «стипендии Турции», которая предоставляет студентам со всего мира возможность получения высшего образования в Турции. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Обращаясь к студентам, Эрен отметил, что после нападений Израиля на Сектор Газа палестинцы также сталкиваются с серьезными проблемами в своей повседневной жизни.

Эрен подчеркнул, что в 2020 году стипендиаты не могут приехать в Турцию из-за вспышки нового типа коронавируса. Однако, по его словам, студенты, получившие это право, будут отправлены в Турцию в июне.

Он также заявил, что планируется увеличить количество палестинских студентов в рамках программы «стипендии Турции», предоставляющей высшее образование в Турции.

Эрен отметил, что поддержка Турции Палестины будет продолжаться во всех областях, и указал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со многими лидерами стран и попытался мобилизовать международное сообщество.