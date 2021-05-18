Махачкала, 19 мая, 2021, 01:34 — ИА Регнум. Корабли Каспийской флотилии (КФл) ВМФ России и ВМС Казахстана провели в Каспийском море первый, предварительный этап совместных военно-морских учений. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

Минобороны России

«Участники российско-казахстанских военно-морских учений на первом этапе провели розыгрыш эпизодов совместных действий в формате тактической летучки, а также отработали задачи радиотренировки между кораблями сформированного отряда», — говорится в сообщении.

По прибытии корабельных групп стран-участников на место проведения морских манёвров был сформирован объединённый штаб, который расположился на борту спасательного буксира СБ-738 КФл. В состав штаба вошли офицеры ВМФ России и ВМС Казахстана.

В учениях, которые с 18 по 24 мая проходят в средней части Каспийского моря, задействована корабельная группа КФл, в состав которой входят малый ракетный корабль «Град Свияжск», базовый тральщик «Магомед Гаджиев», рейдовый тральщик РТ-234, спасательное буксирное судно СБ-738, малое гидрографическое судно «Анатолий Гужвин. Казахстан также представляют пять кораблей и судов обеспечения ВМС страны.

Военные моряки двух стран «отработают совместные действия по охране и обороне объектов морской экономической деятельности, обеспечению безопасности судоходства и международной морской деятельности, а также по борьбе с терроризмом в Каспийском море».

Как сообщало ИА REGNUM, корабельная группа Каспийской флотилии ВМФ России вышла из порта базирования Махачкала для участия в совместных военно-морских учениях с ВМС Казахстана.