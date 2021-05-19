Неклиновский район, Ростовская область, , 01:17 — REGNUM В Неклиновском районе Ростовской области экоактивисты обнаружили свалку медицинских отходов. Прибывшие на место инспекторы выявили нарушения в работе пункта утилизации опасного мусора, сообщает межрегиональная экологическая общественная организация «Зелёный фронт».

«На земельном участке в районе села Самбек на почве навалом размещены медицинские отходы различных классов опасности, автомобильные покрышки, ёмкости и цистерны с неизвестным содержимым, ртутные лампы. Медотходы навалом размещены под опорами линий электропередачи. Были выявлены признаки нарушений санитарного законодательства, поскольку медотходы разрешается более 24 часов хранить только в холодильниках, и даже в течение 24 часов — только в баках. Площадка должна ежедневно мыться и дезинфицироваться, иметь твёрдое покрытие», — пояснил координатор движения Сергей Виноградов.

Виновными в организации мусорного очага экоактивисты считают ООО «Экородина» и ИП Шульга, которые проигнорировали санитарные требования. Обращение экоактивисты отправили в прокуратуру Ростовской области и Роспотребнадзор.

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