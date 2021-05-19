Анкара, , 01:12 — REGNUM Министр по делам религии Турции Али Эрбаш на встрече с послом Палестины в Анкаре Фаидом Мустафой 18 мая выступил с резкими заявлениями против нападений Израиля на Палестину. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

«Израильский террор, который разрушает всё вокруг, занимается детоубийством и оскверняет святилища безпощадно, должен быть остановлен как можно скорее», — высказался Эрбаш о нападениях Израиля на Палестину.

Эрбаш указал, что провёл эту встречу, чтобы поделиться болью, которую испытывает палестинский народ, и осудить нападения Израиля.

Эрбаш напомнил о поддержке Турции Палестине: «Турция всегда была рядом с Палестиной, Иерусалимом, мечетью Аль-Акса, нашими палестинскими братьями и сестрами всей нашей материальной и духовной силой, и мы всегда будем продолжать такую политику. Мы прилагаем все усилия, чтобы мобилизовать мировое сообщество в этом направлении. Надеюсь, мы обсудим с нашим послом то, что еще мы можем сделать по этому вопросу, в урегулировании этого конфликта», — подчеркнул он.