Ростов-на-Дону, , 01:05 — REGNUM В Ростовской области с начала 2021 года выявили почти 2,5 тыс. нарушителей масочного режима, сообщили в региональной административной инспекции.

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Так, в период с января по май 2021 года на Дону составлено 2457 административных протоколов за нарушения масочного режима в общественных местах, в том числе в пассажирском транспорте. Среди нарушителей — ряд автопредприятий и их должностные лица. Некоторые из них привлекались к ответственности неоднократно.

«Инспекцией продолжается практика привлечения к административной ответственности за повторные нарушения, и автотранспортные предприятия здесь лидеры. С 2020 года за неоднократность нарушений привлечены к ответственности ООО «Янтарь-1», ООО «Ипопат-Юг», ООО МУП «РТК», ЗАО «АТП-5». А ООО «Янтарь 1» уже оштрафовано на 500 тыс. рублей», — уточнил руководитель ведомства Николай Копичка.