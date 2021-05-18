Москва, 19 мая, 2021, 01:04 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России разработало законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за неправомерные деяния с электронной подписью, сообщил 18 мая телеканал РБК со ссылкой на документ.

Duma.gov.ru Уголовный кодекс Российской Федерации

В пояснительной записке к нему говорится, что преступления, совершаемые с использованием усиленной электронной подписи, имеют «высокую общественную опасность», и в последние годы МВД России фиксирует рост их числа.

«В условиях масштабной цифровизации криминальной среды, стабильно высокого количества преступлений в сфере ИТТ, а также активного роста соответствующих уголовно наказуемых деяний возникает необходимость совершенствования правовых механизмов противодействия таким преступлениям», — объяснили авторы законопроекта.

Отмечается, что в этом же законопроекте МВД предложило ужесточить ответственность за преступления, связанные с коммерческой, налоговой или банковской тайной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России в 2020 году спрос на усиленные квалифицированные электронные подписи (УКЭП) вырос почти в два раза по сравнению с предыдущим годом.