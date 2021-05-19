Ростов-на-Дону, , 01:00 — REGNUM Ростовская область и Белоруссия расширят сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и аграрной науки. Об этом договорились министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский и руководитель ростовского отделения посольства Белоруссии в России Денис Тимохин. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«В 2020 году с территории Дона в Белоруссию экспортировано более 23 тысяч тонн продовольствия на сумму 20,6 млн долларов США. В товарной структуре областного экспорта преобладает продукция масложировой отрасли, которая составляет 58% в экспорте, готовая пищевая продукция, рыба, злаки и прочие продовольственные товары», — отметил глава донского минсельхоза.

В настоящее время продолжается обмен опытом в области сельского хозяйства и животноводства, набирает обороты сотрудничество учёных Ростовской области и Белоруссии в области селекции злаковых культур, в планах — проведение совместной научно-практической конференции по селекции и использованию озимого тритикале.