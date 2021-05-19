Нью-Йорк, США, , 01:01 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 мая снижением. Больше других потерял S&P 500.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 267,13 пункта (0,78%), до уровня 34 060,66 пункта. S&P 500 подешевел на 35,45 пункта (0,85%), опустившись до уровня 4127,84 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 75,41 пункта (0,56%), снизившись до уровня 13 303,64 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,97 до уровня $65,31 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 мая снижением. Больше других потерял Nasdaq.

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