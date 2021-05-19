Элиста, , 00:52 — REGNUM В Калмыкии прошли массовые проверки мер безопасности в школах и детских лагерях. Результаты работы были объявлена на заседании антитеррористической комиссии под председательством главы республики Бату Хасикова.

«Недавняя трагедия в Казани касается нас всех. Вопросами защищенности объектов, особенно с массовым пребыванием детей надо заниматься постоянно, плотно взаимодействовать и объединять усилия. Необходимо предусматривать дополнительные меры, предлагать новые решения, повышать антитеррористическую грамотность для нейтрализации угроз подобного рода», — обратил внимание Хасиков.

Так, на всех 325 объектах образования проведены профилактические лекции и инструктажи с учащимися и педагогами. Все 110 лагерей дневного пребывания школьников находятся под наблюдением видеокамер, имеют паспорт безопасности, «тревожную кнопку». Специалисты провели серию тренировочных занятий с персоналом.

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