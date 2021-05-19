Аддис-Абеба, , 00:42 — REGNUM Вооруженные боевики напали на сотрудников полиции в Эфиопии, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Шеко. В результате нападения погибли девять полицейских, еще трое получили ранения. В местной полиции не сообщили личности нападавших, а также их мотивы. Других подробностей также не приводилось.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая группа вооруженных людей напала на полицейский участок на юге Нигерии. В результате перестрелки погибли двое сотрудников правоохранительных органов.

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