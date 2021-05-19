Ростов-на-Дону, , 00:42 — REGNUM На официальных сайтах крупнейших вузов Ростовской области размещены сведения о доходах и имуществе ректоров за 2020 год, передаёт ИА REGNUM.

Лидером по уровню доходов стал ректор Донского государственного университета, депутат Законодательного собрания Ростовской области Бесарион Месхи. В 2020 году он заработал 6,7 млн рублей. В списке недвижимого имущества теперь нет данных о земельном участке, который годом ранее находился в его собственности.

Доход ректора Южного федерального университета Инны Шевченко за год практически не изменился — 4 млн рублей. Список недвижимости остался прежним.

Ректор Ростовского государственного экономического университета РГЭУ (РИНХ) Елена Макаренко отчиталась о доходе в 3,9 млн рублей. Она по-прежнему владеет тремя квартирами площадью 97,3; 60,8 и 54,3 кв. метров.

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