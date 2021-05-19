Анкара, , 00:36 — REGNUM Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп 18 мая провёл переговоры с главой национальной ассамблеи Буркина-Фасо Алассане Бала Саканде. Согласно заявлению председателя парламента, Шентоп поздравил народ Буркина-Фасо с прошедшим месяцем Рамадан. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Напомнив, что главным предметом повестки дня в Рамадан и в праздничные дни являются горькие новости, которые продолжают поступать из Палестины, Шентоп отметил, что Буркина-Фасо является председателем Парламентской ассоциации организации исламского сотрудничества.

«События в Палестине, число которых постоянно увеличивается, глубоко оскорбляют чувства более двух миллиардов мусульман по всему миру. Я считаю, что мы должны мобилизовать международные парламентские организации, членами которых мы являемся, в первую очередь ОИС, для немедленного реагирования на эту агрессию. По случаю праздника мы всесторонне обсудили этот вопрос в ходе переговоров с друзьями-спикерами парламента. Мы консультировались с этими странами, которые также являются членами ОИС, какие шаги мы можем оперативно предпринять вместе для наших палестинских братьев», — подчеркнул Шентоп.