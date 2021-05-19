Ростов-на-Дону, , 00:26 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» воспользовался правом выкупа арендованного у софийского ЦСКА гамбийского форварда Али Соу. Нападающий провёл в Российской премьер-лиге 11 матчей, отправив три мяча в ворота соперников.

Сумма сделки составила 3 млн евро, пишет телеграм-канал «ЭкСпорт».

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью Sport 24 дал понять, что жёлто-синие заинтересованы в выкупе форварда.

«Думаю, контракт будет выкуплен. Ему нужно время на адаптацию. Первые игры за счёт эмоций он выглядел очень прилично. Учитывая, что, по сути, человек приехал с корабля на бал», — сказал наставник.

ИА REGNUM сообщало, что «Ростов» арендовал Али Соу в феврале 2021 года. Футболист начал клубную карьеру в чемпионате Гамбии, затем перешёл в «Кьево» и ЦСКА (София).

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