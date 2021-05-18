Элиста, 19 мая, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Эрдни Церенов занял пост министра по земельным и имущественным отношениям Калмыкии. Соответствующий указ подписал глава республики Бату Хасиков.

Kalmykiatour.com Эрдни Церенов

«Назначить Церенова Эрдни Николаевича министром по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия», — говорится в документе.

Ранее Церенов возглавлял управление по противодействию коррупции при главе Республики Калмыкия.

ИА REGNUM напоминает, что с февраля 2021 года временно исполняла обязанности главы минимущества РК ТатьянаБадмаева.