Санкт-Петербург, , 00:17 — REGNUM За 18 мая в Петербурге количество обращений к медикам пациентов с подтвержденным COVID-19 составило 1404 случая. Это на 251% больше, чем в аналогичный день прошлой недели: 11 мая в статистику за предыдущие сутки попало лишь 399 таких случаев.

Госпиталь для больных с COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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В Межведомственном городском совете по борьбе с коронавирусной инфекцией объясняют эти страшные цифры тем, что собранные за выходной день 10 мая данные сравниваются с показателями буднего дня, тогда как в праздничные и выходные дни всегда значительно меньше людей обращается за медицинской помощью.

По другим эпидемическим показателям цифры пока не столь пугающие: суточное число госпитализации пациентов с ковидом и пневмонией в Петербурге 18 мая выросло на 5,39% по сравнению с уровнем недельной давности; количество пациентов в стационарах увеличилось на 11%, тогда как общее количество активно больных снизилось на 2,43%.

По состоянию на 18 мая в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5543 койки, из них свободно 805 коек, что составляет 14,5% от общего коечного фонда для таких пациентов. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 22%. На ИВЛ находятся 186 пациентов.

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