Москва, , 23:55 — REGNUM Актриса Наталья Варлей попала в одну из больниц Москвы. Об этом 18 мая сообщает издание StarHit.

По данным СМИ, причиной госпитализации 73-летней актрисы стали проблемы с сердцем. Точный диагноз пока неизвестен.

ИА REGNUM напоминает, что Наталья Варлей — советская и российская артистка цирка и киноактриса. Стала известна благодаря роли комсомолки Нины в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

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