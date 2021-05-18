Москва, 18 мая, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Актриса Наталья Варлей попала в одну из больниц Москвы. Об этом 18 мая сообщает издание StarHit.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Наталья Варлей в роли Нины

По данным СМИ, причиной госпитализации 73-летней актрисы стали проблемы с сердцем. Точный диагноз пока неизвестен.

ИА REGNUM напоминает, что Наталья Варлей — советская и российская артистка цирка и киноактриса. Стала известна благодаря роли комсомолки Нины в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».