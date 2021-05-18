Москва, 18 мая, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Несколько вертолетных эскадрилий армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) проходят специальную подготовку для проведения ночных операций в горных условиях, сообщает 18 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Минобороны России Ми-28Н «Ночной охотник»

Эти эскадрильи, оснащенные новыми типами вертолетной техники, смогут действовать в темное время суток, высаживая десанты и оказывая огневую поддержку наземным подразделениям в любое время суток. Российские военные считают, что это позволит резко снизить опасность ответного огня по вертолетам и противодействия десантам.

В состав новых «ночных» эскадрилий, которые создаются в Буденновске и Зернограде, войдут как транспортные, так и ударные боевые вертолеты. По некоторым данным, в их состав могут войти ударные Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», а также транспортные Ми-8МТВ-5 и Ми-8АМТШ «Терминатор». Кроме того, для Сил специальных операций создан хорошо вооруженный и бронированный Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», приспособленный для действий в темноте.