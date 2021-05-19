19 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 07:00 — REGNUM Информация о возможном переезде московского футбольного клуба «Локомотив» с домашнего стадиона «РЖД Арена» в «Лужники» вызвала бурную реакцию болельщиков. Многие считают, что мотив у этого может быть лишь один — дорогая земля Москвы, на которую положили глаз застройщики. Другие не понимают, зачем не самой популярной московской команде, не всегда собирающей аншлаг и в Черкизово, играть в окружении полупустых трибун центрального стадиона страны.

Болельщики Stadium.fclm.ru

О возможном переезде железнодорожников сообщил источник спортивного портала «Чемпионат».

»Руководство РЖД и «Локомотива» ведут активные переговоры с мэрией Москвы об аренде «Лужников» на 49 лет. При этом клуб хочет начать в «Лужниках» уже следующий сезон», — цитирует СМИ слова собеседника. Второй источник указал, что в настоящее время ведётся обсуждение деталей, и окончательного решения пока нет.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов полагает, что стадиону нужна реконструкция, провести её можно в течение одного года. При этом возможный снос экс-руководитель назвал «не хорошей идеей».

«Я не удивлюсь, если на месте «РЖД Арены» будет жилой комплекс. Эти мысли возникали в 2008 году, тем более что люди предполагали убрать всё вокруг стадиона под другие объекты, а стадион оставить только со стенами, как театр. Я тогда категорически сказал, что это убьёт «Локомотив». Мы в ответ на это нарисовали свою концепцию. Сейчас, может быть, эти же люди поднимают подобные вопросы, не знаю. Всё это будет шаг назад в развитии «Локомотива» как футбольного клуба», — приводит «Чемпионат» комментарий Наумова.

Стадион «РЖД Арена» Marina Lystseva

Болельщики рассуждают более категорично и не скрывают эмоций.

«Ну, вы поняли, да? «Локомотив» может забыть о своём стадионе, из Черкизово выселяют навсегда, в качестве подачки кидая «Лужники» в аренду на полвека, а на месте стадиона через несколько лет возникнет элитная недвижимость или пара муравейников этажей на 50. Чудовищная история, сочувствую болельщикам «Локомотива», — оценил ситуацию eao79rus.

«А я писал недавно про хорды, про муравейники, кто там минусовал и писал что это норма для мегаполиса? В Лондоне много стадионов с такой историй с концами снесли? Может, «Парк де Пренс» сломают, и команда переедет на «Стад де Франс», а? Ждём застройку парков: «Измайлово», «Коломенское», «Ботанический сад», ВДНХ, в «Крылатском» и в «Филях» большой простор для деятельности. Да и «Лосиный остров» сам себя не вырубит. Давай, Семёныч, действуй», — не скрывает сарказма Gleb1987.

Ему ответил пользователь mj23.net:

«Арсенал» снесли. Сделали жилой квартал. «Вест Хэм» снесли, переехали на «Олимпийский стадион». И «Хайбери», и «Болейн Граунд» были крутыми знаковыми узнаваемыми стадионами».

«Ну и в чем смысл вообще в «Лужниках» играть не топ-матчи? Даже когда там ЦСКА и «Спартак» домашки проводили, на большую часть игр не собиралось и половины. На «Локо» 15 тысяч в среднем ходит, это шестая часть заполняемости «Лужи». На их домашнем стадионе это прилично смотрится, на «Лужниках» будет непотребство», — заметил IgorSmile.

Стадион «РЖД Арена» superchango

«Я думаю, «Локо» особо и не решает этот вопрос. Клуб просто выгоняют, чтобы снести арену и застроить территорию. Наверху всё порешали, как всегда», — считает Roman.

«Бабки за землю под стадионом «Локомотива» все мозги отшибли. Эти «эффективные менеджеры» и мать родную продадут за 30 серебряников», — негодует Олег910.