Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Версия популярной игры Grand Theft Auto 5 для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S выйдет в ноябре 2021 года. Об этом 18 мая сообщила студия Rockstar Games на своём сайте.

Релиз состоится 11 ноября 2021-го. Пока разработчики не пояснили, чем она будет отличаться от оригинальной GTA 5, лишь отметили, что кроме улучшенной графики игра получит новые функции.

Напомним, версию Grand Theft Auto 5 для консолей нового поколения Rockstar Games анонсировала 12 июня 2020 года. Оригинальная игра вышла более 7 лет назад, 17 сентября 2013-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Организаторы выставки E3 подразнили ожидающих игру GTA VI