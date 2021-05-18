Москва, , 23:35 — REGNUM Телеведущая Дана Борисова поделилась с подписчиками фотографиями окровавленной одежды. Она опубликовала снимки в историях своего Instagram-аккаунта 18 мая.

Телеведущая объяснила, что её несовершеннолетняя дочь Полина порезала себя в школе. «Поля в очередной раз порезала себя. В этот раз это произошло в школьном туалете», — рассказала Борисова.

ИА REGNUM напоминает, что это не первый случай, когда дочь Даны Борисовой наносит себе увечья острыми предметами. С ней работали психологи и объяснили, что у Полины склонность к самоповреждению — так она пытается справиться с проблемами в жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж