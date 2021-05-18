Берн, 18 мая, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Сегодня, 18 мая, журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил, что государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR не будет спонсором предстоящего чемпионата Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

По данным источника, на их место официального спонсора турнира встанет российский «Газпром». Эмблема SOCAR уже была удалена из списка партнеров Евро-2020.

Напомним, что семь матчей чемпионата Европы в состоятся в Санкт-Петербурге.